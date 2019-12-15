شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصورة فضيحة مدوية لكل العرب ..اوروبي يتزوج هذا العربي ويعاشره معاشرة الزوجة ( صورة فاضحة + جنسية هذا العربي المخنث ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة فضيحة مدوية لكل العرب ..اوروبي يتزوج هذا العربي ويعاشره معاشرة الزوجة ( صورة فاضحة + جنسية هذا العربي المخنث )

2019/12/15 الساعة 02:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة فضيحة مدوية لكل العرب ..اوروبي يتزوج هذا العربي ويعاشره معاشرة الزوجة ( صورة فاضحة + جنسية هذا العربي المخنث ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.