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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..قرار جمهوري يطيح بهذا الوزير من منصبه بعد فضيحة مدوية هزت كل اركان الشرعية ( شاهد بالصورة الفضيحة المخجلة التي اشعرت كل يمني بالعار )

2019/12/15 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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