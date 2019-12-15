عبر مصرف الكريمي... - الحكومة: الاثنين موعد صرف راتب شهر سبتمبر لمنتسبي وزارة الداخلية

أعلنت الحكومة الشرعية، السبت، عن بدء صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية والأمن لشهر سبتمبر الماضي، ابتداءً من غد الاثنين، وعبر مصرف الكريمي.

وقال حساب رئاسة الوزراء على "تويتر"، نقلا عن وزارة المالية، عن بدء صرف راتب شهر سبتمبر 2019، لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن اعتباراً من صباح يوم الإثنين المقبل عبر مصرف الكريمي".

وأشارت الحكومة إلى أنه "سيتم صرف بقية الرواتب المتأخرة تباعاً خلال فترة وجيزة تمهيداً لانتظام الرواتب بداية العام المقبل".

وأدى الانقلاب الذي نفذته مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في عدن، على الحكومة الشرعية، مطلع أغسطس الماضي، إلى تأخر صرف رواتب الموظفين، بعد سيطرة المليشيا على مؤسسات الدولة.