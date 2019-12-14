شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشرى سارة.. الحكومة تعلن موعد صرف مرتبات منتسبي الداخلية والأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكلا

أعلنت الحكومة اليمنية موعد صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية وأجهزة الأمن. Advertisements ونشر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اليمني على موقع "تويتر" تغريدة أعلن فيها موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر الماضي. وجاء في التغريدة نقلا عن وزارة المالية: سيبدأ صرف راتب شهر سبتمبر ٢٠١٩ لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن اعتباراً من صباح يوم الإثنين المقبل عبر مصرف الكريمي. وأضافت الوزارة: وسيتم صرف بقية الرواتب المتأخرة تباعاً خلال فترة وجيزة تمهيداً لانتظام الرواتب بداية العام المقبل. ويأتي صرف رواتب منتسبي الداخلية وقبلهم رواتب منتسبي وزارة الدفاع، في إطار التزامات الحكومة، وكذا تنفيذاً لاتفاق الرياض الذي شمل صرف الرواتب.

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