شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطورت خطيرة.. الحوثيون يُخفون ضابط ارتباط بمدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عدن

أخفت مليشيات الحوثي ضابط ارتباط في إحدى نقاط المراقبة بمدينة الحديدة، بعد تأكيده لعمليات الرقابة الأممية بلاغ استهداف إمداد نقطة ضباط الارتباط يوم أمس الجمعة. Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن المليشيات أخفت ضابطاً أكد بلاغ استهداف قناصة مليشيا الحوثي لجندي يعمل في إمداد ضباط الارتباط في النقطة الخامسة عند مبنى سيتي ماكس. المليشيات أخفت الضابط وقامت باستبداله بضابط آخر ليحل بدلاً عنه. حيث فتحت عناصر وقناصة المليشيات، يوم امس الجمعة، نيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة على نقطة سيتي ماكس للمراقبة وأصيب إمداد ضباط الارتباط وأسعف للمستشفى الميداني.

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