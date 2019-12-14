نورا المطيري: سطع نجم بن زايد وبن سلمان.. ماذا لديكم بعد يا إخوان أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

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سخرت الروائية والباحثة السياسية، نورا المطيري، من اخفاقات الإخوان المؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل نجاحات الدول العربية المعادية لهم.



وكتبت نورا، في تغريدة على حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، السبت: "تألق محمد بن سلمان.. وسطع نجم محمد بن زايد.. وصمد التحالف العربي العظيم.. وتماسك تحالف دول الرباعي العربي.. وتفوق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر.. وصبر المجلس الإنتقالي الجنوبي.. وفازت مصر وسوريا والسودان وليبيا.. ماذا تريدون بعد يا إخوان أردوغان ؟ ماذا لديكم بعد؟!".

وفي تغريده سابقة له تعليقا على وسم " #الشرعيه_تعيق_اتفاق_الرياض "، قالت المطيري، "وجهة نظري أن الشرعية اليمنية تنقسم إلى قسمين: الأول قسم يرعى مصالح بلاده وحريص على عودة الأمن والإستقرار ويؤمن بحق الجنوب في تقرير المصير ويحترم إتفاق الرياض. والثاني، ومعظمهم من الإخوان الإرهابيين، ينفذون أجندات خارجية، لذا يعيقون اتفاق الرياض".