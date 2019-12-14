أمسية “عٌمان حكاية الطين” في رحاب حارة اليمن العريقة بإزكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

احتضنت حارة اليمن العريقة النسخة الثالثة للحدث السنوي (عُمان حكايــة الطين) الذي تنظمه وتشرف عليه لجنة الأنشطة ببلدة اليمن بولاية ازكي بالتعاون مع الأهالي حرصا منهم لإقامتها بين أسوار الطين وعبق الماضي لتعيد الزمن إلى ذاكرة الأيام العالقة في الأذهان والتي اتسمت ببساطة العيش والتمسك بالعادات والحفاظ على التقاليد.



سحر المكان فاح برائحة اللبان الزكية التي عطرت الحضور الذين بدورهم لم يخفوا اعجابهم بتفاصيل الأمسية وكأن لسان حالهم يقول لا نريد لهذه الأمسية أن تنتهي حيث تبدأ رحلة الحكاية من باب الصباح وبالداخل جملة من باقات التميز التي نثرها أبناء قرية اليمن والتي سبقها جهود كبيرة من اللجان المنظمة حرصا على استكمال النجاح في النسختين السابقتين.

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رعى الأمسية رئيس لجنة المناقصات العماني معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي، وبحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وجمع من الحضور حيث فاق عددهم خمسمائة شخص، وافتتح راعي الأمسية المعرض الضوئي إبداعات لمجموعة من المصورين من زوايا حارة اليمن.

بعد ذلك استهلت الأمسية بالترحيب براعي المناسبة والحضور من قبل مقدم الأمسية خالد بن عبدالله السلامي ثم تغنًى الأطفال شوق وشام وفيصل بأوبريت وطني وسط حضور لافت وأداء متقن، ثم استعراض فيلم حارة اليمن الذي ابدع في تصويره مجموعة من الطلاب بجامعة السلطان قابوس وحصدوا من خلاله جائزة الإجادة الإعلامية عن فئة الأفلام القصيرة حيث سلطوا الضوء على أجمل الزوايا التي تبرز الهندسة المعمارية العمانية المتفردة وسرد أهم المعلومات التي تختزل تاريخ الحارة، ثم جاءت اللحظة التي انتظرها الجميع اللحظة للتحليق في فضاءات الشعر.

أدار الجلسة الشعرية الشاعر عبدالرزاق الربيعي حيث صدحت حناجر الشاعرين وليد الصراف من العراق ويحيى الحمادي من اليمن بعذب الكلام على انغام الموسيقى الهادئة عبر مجموعة من القصائد نالت اعجاب وتفاعل الحضور، كما كان للمنشد عدنان المبسلي حضور مميز في فصول الحكاية عبر لوحة إنشادية بعنوان ( شعب التــسامح ) من كلمات الشاعر هشام الصقري، ومن النشيد إلى فن العازي الذي قام بتأديته يحيى بن ناصر القصابي من كلمات الشاعر مسري العامري، وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم المساهمين والداعمين لإنجاح الأمسية، كما تم تقديم هدية تذكارية لراعي الأمسية.