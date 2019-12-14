إستمرار الوقفات الإحتجاجية للدفاع عن متنفس أبو دست في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
إستمرت الوقفات الإحتجاجية الشعبية في عدن للدفاع عن متنفس ابو دست بمنطقة صيرة الذي يدعي احد المتنفذين ملكيته له .
ونظم عدد من الناشطين والناشطات واهالي عدن عصر اليوم السبت وقفة احتجاجية ثانية في متنفس ابودست ، ورفعوا لافتات ترفض المساس به او خصخصته .
كما عبروا عن رفضهم عن اي احكام قضائية مسته او وهبته للمتنفذ الذي يدعي ملكيته بإعتبار اخر المتنفسات المتبقية في مديرية صيرة .
واتفق الحاضرون على الاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاجية في ابو دست عصر كل يوم سبت من كل اسبوع لايصال اصواتهم للجهات المعنية وانهاء اي محاولات تسعى للمساس بهذا المتنفس الغالي على ابناء واهالي عدن لما يحمله من رمزية خاصة وذكريات جميلة لدى الكثيرين.
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