- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني: إيران خلقت جحيما مرعبا في اليمن ودول الجوار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
قال رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، إن نظام إيران السياسي بما يحمله من مطامع وراءها أوهام وأمراض نفسية، خلق جحيما مرعبا في اليمن كما في بلدان أخرى في الجوار" .
ودعا الجمعية البرلمانية الآسيوية الى الوقوف بمسؤولية تجاه الشعب اليمني وما يعانيه من مآسي إنسانية جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذ سنوات والعمل من أجل تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم (2216) .
وقال في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجلسة العامة الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي بدأت اليوم في مدينة أنطاليا التركية وتستمر حتى ستة أيام، أن الشرعية عرضت السلام على ميليشيا الحوثي الانقلابية وذهبت للتفاوض وقدمت التنازلات على الرغم من انقلابهم على الجمهورية والديمقراطية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية ، واستيلائهم على مؤسسات الدولة في انقلاب صارخ على السلطة الشرعية الدستورية التي حظيت باجماع وتأييد دولي و إقليمي بقياد فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
واستدرك "غير أنهم لم يردوا التحية بمثلها وما زالت طاحونة الحرب دوارة عاصفة بإصرار منهم وبدعم من إيران".. مؤكداً أن الشعب اليمني سوف يتغلب على محنته وسيساهم من موقع الإيمان والتحدي بصناعة السلام في اليمن وفي محيطنا بقدرما يستطيع، ولكن بعزيمة أشد وبتصميم لا يلين".
كانت هذه تفاصيل خبر البركاني: إيران خلقت جحيما مرعبا في اليمن ودول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.