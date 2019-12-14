الحوثي يرفع وتيرة تصعيد ويستهدف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الحديدة : خاص رفعت ميليشيات الحوثي من وتيرة تصعيدها اليوم بقصف واستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في كلاً من مديرية الدريهمي وشرق مدينة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5، وبسلاح معدل البيكا. وفي ذات السياق أفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام المليشيات بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة ، مستخدمة الأسلحة القناصة وبأسلحة معدلات البيكا. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة منذ اليوم الأول لبدء سريان الهدنة قبل عام ، في ظل صمت وتخاذل أممي .

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