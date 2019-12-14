اليمن على موعد مع كسوف حلقي وجزئي للشمس بعد أيام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 تشهد اليمن ودول الخليج وقارة اسيا واجزاء من افريقيا كسوفا حلقيا وجزئيا للشمس صباح يوم 26 ديسمبر الجاري. وقال الفلكي اليمني احمد الجوبي على صفحته في فيسبوك : "سيحدث كسوف حلقي للشمس يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩م على قارة آسيا لمدة ٣ ساعات و٢٦ دقيقة ويستمر ذلك بقرص الشمس لمدة ٣ دقائق و ٤٠ ثانية كحد أقصى وكذلك سيكون كسوفا جزئيا على قارة آسيا وأجزاء من قارة افريقيا واستراليا لمدة ٥ ساعات و ٣٥ دقيقة". Advertisements واضاف : "يبدأ الكسوف الجزئي عالمياً الساعة ٥:٢٩:٤٣ صباحا وينتهي الساعة ١١:٠٥:٣٦ قبل الظهر ويبدأ الحلقي الساعة ٦:٢٤:٣٦ صباحا وينتهي ١٠:٠٠:٥٣ صباحا. ومركز الكسوف الحلقي على سومطرة الساعة ٨:١٧:٣٦ صباحا (بتوقيت مكة المكرمة) ". ونشر الجوبي جدول يوضح أوقات الكسوف صبيحة يوم الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ في اليمن وبقية الدول . وذكرت مصادر فلكية ان هذا الكسوف نادر وسيحدث مرة اخرى بعد نحو 50 عاما.

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