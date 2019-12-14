قيادة نقابة المعلمين الجنوبيين تلتقي قيادة انتقالي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بمقر القيادة اليوم السبت ، الأستاذ حسين حميدة الخليفي رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وعدد من قيادات النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين .



وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد جعفر بزيارة رئيس النقابة و نائبه وقيادات النقابة لحضرموت ، شاكرا لهم جهودهم و مساعيهم في لم شمل المعلمين والتربويين .

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معربا عن استعداد القيادة المحلية بحضرموت لدعم جهودهم وتسهيل مهمتهم في حضرموت .

من جانبهم عبرت قيادة النقابة عن سعادتها بزيارة حضرموت ، معربة عن شكرها وتقديرها لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على جهودها وتعاونها مع النقابة ووقوفها المناصر والداعم لحقوق المعلم الجنوبي .

وأطلعوا رئيس القيادة على هدف زيارتهم لحضرموت ، والمتمثل في مناقشة رؤية النقابة مع فرع حضرموت ، وتفعيل نشاط الفرع ، وتوحيد الجهود من أجل استعادة حقوق المعلم .. مشيرين إلى أن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين تمثل النواة للنقابات الجنوبية ، وأدت دورا وطنيا في نصرة القضية الجنوبية .

حضر اللقاء :قائد الجعدي نائب رئيس النقابة، وأيمن الوعيل رئيس إدارة العلاقات الخارجية، ولطفي البان رئيس المجلس المركزي، ووهيب البحري مقرر النقابة العامة ، ومحسن حيتر رئيس فرع النقابة بساحل حضرموت، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية.