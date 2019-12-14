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عاجل : في تصريح خطير ...رئيس الجمهورية يفاجئ الجميع ويعلن عن حدوث حرب كلرئ وطاحنة في اليمن ودولتين عربيتين آخرتين عقب انتهاء الحرب الحالية

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عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك حرباً طاحنة ستشهدها اليمن ودولتين عربيتين آخريتين بعد انتهاء الحرب الحالية.

وأوضح سعيد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الحلفاء سيتواجهون في حرب مباشرة بعد انتهاء الحرب في اليمن ودول أخرى تجري فيها الحرب حالياً.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأشار إلى أنه بعد انتهاء الحرب في اليمن وسوريا وليبيا، ستندلع حرب مباشرة بين الحلفاء، دون الإشارة إلى دول بعينها.

وقال: هذا ليس تنبأ، بل شواهد التاريخ كثيرة الحروب تفرز واقعاً جديداً والتخلص من تركة التحالفات وآثار الحرب وشروطها وأعبائها يحتاج تنازلات كثيرة وغالباً لا تحسم إلا بالحرب.

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