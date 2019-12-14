شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صدور قرار جمهوري جديد "نص القرار" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر قرار رئاسي رقم (46) لسنة 2019م قضى بموجبه تعيين فضيلة القاضي حسن أحمد حسن العيدروس؛ رئيساً لمحكمة المنطقة العسكرية الثانية. وفي الصدد تهنئ قيادة المنطقة العسكرية الثانية فضيلة القاضي حسن أحمد العيدروس بتوليه هذا المنصب ونيله ثقة القيادة العليا، وتؤكد ايجابية هذا القرار والاختيار لما من شأنه رفع مستوى التأسيس العسكري للمنطقة والرفع من مكانتها. جديد "الخليج 365" Advertisements

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