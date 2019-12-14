شكرا لمتابعة خبر عن صدور قرار جمهوري بتعيين العيدروس بمنصب رفيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توجيه عسكري لقيادة قوات التحالف العربي في العاصمة الموقتة عدن من هي الفتاة اليمنية التي تعرضت للاعتداء والضرب المبرح في بريطانيا .. تفاصيل صادمة تفاصيل جديدة : تكشف المتورطين حول جريمة اغتيال عدنان الحمادي.. رصاصة واحدة من جلال ومسدس ثانٍ للإخوان (وهذه نصها + الاسماء) عاجل : عبدالملك الحوثي يهاجم ”أبو علي الحاكم” ويصف بالفاشل ويوجة له كلمات نارية .. بعد فرار قيادات عسكرية وأمنية من قلب العاصمة صنعاء(شاهد)

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