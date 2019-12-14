مفاجأة من العیار الثقیل تفجرھا وكالة "رویترز" : الامارات تخترق ھاتف أمیر قطر ..شاھدو ماذا وجدت فیھ !؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف تقریر خطیر لـوكالة "رویترز" للأنباء عن إجراءات خطیرة اتخذتھا دولة الإمارات للتجسس الرقمي على حسابات العدید من الشخصیات المشھورة. تحقیق رویترز یكشف عن تأسیس الإمارات وحدة تجسس سریة في ٢٠٠٨ بمساعدة موظفین سابقین بالاستخبارات الأمیریكیة ومتعاقدین

في ٢٠٠٨ وتوسع نطاق عملیاتھا مع الربیع العربي واستھدفت معارضین وشخصیات عبر العالم من صحفیین وناشطین حقوقیین ومسؤولین ودبلوماسیین بالأمم المتحدة.



في ٢٠١٣ طورت الوحدة السریة أداة تستغل العیوب في Word Microsoft وFlash Adobe لزرع نظام برمجة للتجسس داخل مواقع الإنترنت التي یزورھا ناشطون. و في ٢٠١٤ استھدفت الوحدة السریة مسؤولین قطریین و طلبت الإمارات من الوحدة أیضا قرصنة حكومات في المنطقة تعتبرھا أبوظبي خصوما لھا.

في ٢٠١٤ أي بعد ٤سنوات من فوز #قطر باستضافة أول بطولة بالمنطقة لكأس العالم لكرة القدم في ٢٠٢٢ ،ساعد موظفو الاستخبارات الأمیریكیون السابقون دولة الإمارات على قرصنة حواسیب مسؤولین قطریین ومن الفیفا "على أمل الكشف عن معلومات بشأن كیفیة فوز قطر بالقرعة".

في ٢٠١٦ تم تفكیك الوحدة لانزعاج عدد من موظفیھا الأمیریكیین من توسیع نطاق عملیات التجسس بدلا من اقتصارھا على ملاحقة الإرھابیین، و انبثقت عنھا شركة دارك ماتر الإماراتیة. FBI بدأ بتقصي الشركة الأمیریكیة المتعاقدة مع الإمارات التي كانت ترسل لھا خبراء القرصنة.

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في ٢٠١٧ طورت شركة دارك ماتر الإماراتیة للتجسس أداة جدیدة لقرصنة ھواتف آیفون و الأھداف شملت صحافیین و قادة دول تعتبرھا الإمارات خصوما لھا. وأشار التحقیق إلى أنھ من بین القادة الذین استھدفھم برنامج التجسس الإماراتي

في٢٠١٧ أمیر دولة #قطر و مسؤولین قطریین آخرین ومن منطقة الشرق الأوسط. بنفس العام تم إختراق البرید الإلكتروني للناشطة السعودیة #لجین_الھذلول،

وفي ٢٠١٨ اعتقلتھا الإمارات و سلمتھا للسعودیة على متن طائرة خاصة.



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