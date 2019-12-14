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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة...اللواء الجنوبي 21 يباغت الجميع ويلقي القبض على الجبواني في محافظة شبوة والبدء بمحاكمته فورا

قامت قوات اللواء21 بمحافظة شبوة قبل يومين باعتقال حسين احمد حسين الجبواني نائب مدير مكتب العمل للشؤون الشركات النفطيه بمحافظة شبوة.

واعتقل الجبواني يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر وحسب مصادر مقربه من الجبواني ان الاعتقال جاء على خلفية تضامنه مع حراسات الشركات النفطيه ومطالبته باعطائهم كافة مستحقاتهم القانونيه , وايضا محاسبة المتسببين في قمع المعتصمين في منشاءة العقله النفطيه قبل حوالي اسبوعين وايضا مطالبته بفتح ملف تحقيق لهذه القضيه ومحاسبة المتسببين فيها.

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