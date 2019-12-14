شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..السلطان قابوس يباغت الجميع ويصعق الامارات ويربك حسابات ابناء الشيخ زايد بخطوة شجاعة لم يتوقعها احد حتى الاماراتيين انفسهم ( صورة + نص البيان ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..السلطان قابوس يباغت الجميع ويصعق الامارات ويربك حسابات ابناء الشيخ زايد بخطوة شجاعة لم يتوقعها احد حتى الاماراتيين انفسهم ( صورة + نص البيان )

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