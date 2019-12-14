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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من النخبة الشبوانية..عمل مرعب ومخيف سبب صدمة كبيرة لمحافظ شبوة وكل شيوخ قبائل المحافظة وهز كل ابناء المحافظات الجنوبية في الداخل والخارج

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