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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..رئيس الوزراء يباغت الجميع ويعلن قبل قليل عن موعد تقديم استقالته لكنه يرفض تحديد من سيكون البديل ( صورة )



قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد خلال مؤتمر في قطر اليوم السبت إن العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتناول مسألة بقائه في السلطة.

وأضاف خلال منتدى الدوحة الذي حضره أيضا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "لا تؤيد ماليزيا إعادة فرض عقوبات أحادية على إيران من قبل الولايات المتحدة".

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وذكر أن ماليزيا ودولا أخرى فقدت "سوقا كبيرة" بسبب العقوبات على إيران.

وتابع: "هذه العقوبات انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمم المتحدة هي التي يمكنها فقط تطبيق عقوبات بما يتفق مع الميثاق".

وألمح رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، السبت، إلى أنه قد يسعى للبقاء في منصبه بعد 2020.

وردا على سؤال خلال منتدى الدوحة عما إذا كان سيتنحى في العام المقبل، قال إنه يريد حل المشكلات التي أوجدتها الحكومة السابقة قبل الاستقالة. وذكر أيضا أنه لا يستطيع ضمان من سيخلفه في رئاسة الوزراء.

وكان مهاتير تعهد في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، بتسليم السلطة لخليفته المنتظر أنور إبراهيم رغم الاتهامات الجديدة الموجهة له بالاعتداء الجنسي، وأشار إلى أنه قد يسلم السلطة بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها ماليزيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وانُتخب مهاتير على نحو غير متوقع في 2018 رئيسا لحكومة ائتلافية يقود أنور ابراهيم (72 عاما) أكبر حزب بها.