عضو بالجمعية الوطنيه للمجلس الانتقالي يكشف عن  المطلوب فعلياً من الحكومه الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف السفير قاسم عسكر جبران قاسم عضو الجمعية الوطنيه للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية عن المطلوب فعلياً من الحكومه الشرعيه حسب اتفاق الرياض.

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وقال قاسم في حواره ل الخليج 365 إن نظام الشرعيه وحكومتها كانا يحتضران وعلى فراش الموت وجاء اتفاق الرياض ليحيهما ويمد من عمرهما السياسي وهذ النظام هوا بشخوصه وقواه ورموزه ناقص علي عبدالله صالح فقط،هم من خلق الأزمه اليمنيه بحرب وعدوان واحتلال الجنوب ونهبه وتدميره ثرواته وقتل وتشريد شعبه.

وأضاف ونحن في الجنوب نؤمن ايمان مطلق انه لايمكن ان يكون نظام وحكومة مايسمى الشرعيه وحكومته جزاء من حل الازمه اليمنيه التي جوهرها قضية شعب الجنوب ،لايمكن ان يكون المجرم والحاكم نفسه، بل هولا الاشخاص والقوى والرموز(شرعية الاصلاح الاخواني ) يعرفون انهم لايمكن يكونوا كذلك بل مهمتم هو مواصلة اشعال الحرائق والحروب وافتعال الازمات وعدم حل هذه الازمه التي يعتبرحلها نهايه للشرعيه الغير شرعيه تماماوالمفترض تقديمهم الى محكمة العدل الدوليه كونهم مجرمي حروب ،،المطلوب من حكومة الشرعيه تطبيق بنود اتفاق الرياض وفق فقراته المزمنه وحسب اولوياته (حسب تواريخ موضيع التنفيذ) لامحاولة الانتقاء وافتعال المشاكل من خلال حشدالوحدات العسكريه في كل من محافظات شبوه،وابين وحضرموت وتفجير الوضع عسكريا ،والقيام بنهب المال العام مستغله سلطتهم وارساله الى الفنادق بالخارج بينما الموظفين المدنيين والعسكريين بدون رواتب لسنوات مضت واخرى تاتي.