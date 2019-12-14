السفير قاسم عسكر يكشف حل الأزمة اليمنية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف السفير قاسم عسكر جبران قاسم عضو الجمعية الوطنيه للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، عن حل الأزمه اليمنية.



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وقال قاسم في حواره ل الخليج 365 إن حل الأزمة اليمنية يكمن في تصويب كل المبادرات ونتائج المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والقرارات والجهود الاقليميه والدوليه وكل القرارات ذات الصله بالأزمه على جذر الأزمة التي هي قضية شعب الجنوب،واتفاق الرياض هوا الخطوه الاولى في هذ الاتجاه ،اذاكانت المبادره الخليجيه وأليتها هيى الحل لماذا مؤتمرالحوار الوطني الذي أستغرقت قربه العامين،واذاكانت نتائج هذالمؤتمر هي الحل لماذا جاء اتفاق السلم والشراكه الذي وقعته جميع الاطراف التي وقعت على نتائج مؤتمر الحوارالوطني ،واذا كانت لقاءات جنيف 1و2و3 هي الحل لماذا جاءات اجتماعات الكويت،،وذا كانت كلما ذكر هي الحلول المطلوبه لماذا جاءات عاصفة الحزم،واذا حل مشكلة الحديده هى حل الازمه اليمنيه لماذا لا تحلها،،لذلك نحن نرى ان عدم تصويب الحلول الحلول على جوهر الازمه لايمكن حلها،فشل الوحده بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبيه، والجمهوريه العربيه اليمنيه ادى الى حرب وعدوان واحتلال الجنوب صيف1994م.

وتابع" وبعد جاءات مشكلة الحوثين والتدخل الايراني، ثم الطائفيه ، ثم الحروب الداخليه ،ثم وثم جاءات عاصفة الحزم،،اذا هذه هي الازمه اليمنيه (( فشل الوحده بين دولتي جمهورية اليمن الديمقدقراطيه الشعبيه والجمهوريه العربيه اليمنيه،هذ الفشل ادى الى حرب وعدوان واحتلال الجنوب وهذ الفشل والحرب والعدوان واحتلال الجنوب نتيجه لازمه اليمنيه)) وليس حل وضع الحديده اواتفاق السلم والشراكه مع الحوثين. والمبادرات والحلول الاخرى لانها لم تصوب على جوهر الازمه.