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وزارة حقوق الانسان تعرب عن استغرابها من الصمت الدولي ضد انتهاكات وجرائم المليشيا

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

وزارة حقوق الانسان تعرب عن استغرابها من الصمت الدولي ضد انتهاكات وجرائم المليشيا

الخليج 365 - عدن

أعربت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عن استغرابها من تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين العزل وقصف المدن والأحياء الآهلة بالسكان وترويع الأطفال والنساء.

 

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ونددت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على منازل المدنيين في قرية المصاقرة بمديرية الحدأ محافظة ذمار مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين.

 

وذكر البيان أن مليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت أكثر من 146 من سكان القرية بينهم أطفال واقتادتهم إلى سجن المردع بمركز مديرية الحدأ, مشيرًا إلى أن إطلاق القذائف والهجوم المسلح على الأحياء السكنية وعلى رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها القرار رقم 2216 والذي تضمن أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر.

 

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