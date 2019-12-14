مسلحون مجهولون يطلقون النار على شيخ قبلي في قارة ال عبدالعزيز في شبام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

اطلق مسلحون مجهولون النار على شيخ قبلي في قارة ال عبدالعزيز في مديرية شبام .

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وأفاد شهود عيان عن قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على شيخ قبلي من قبيلة ال عبدالعزيز واحد اقربائه بعد خروجهما من صلاة العشاء في قارة ال عبدالعزيز .

ووفقا للشهود تم اسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تعرف حالتهم الصحية اثر الاصابة.