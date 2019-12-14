- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون مجهولون يطلقون النار على شيخ قبلي في قارة ال عبدالعزيز في شبام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
اطلق مسلحون مجهولون النار على شيخ قبلي في قارة ال عبدالعزيز في مديرية شبام .
وأفاد شهود عيان عن قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على شيخ قبلي من قبيلة ال عبدالعزيز واحد اقربائه بعد خروجهما من صلاة العشاء في قارة ال عبدالعزيز .
ووفقا للشهود تم اسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تعرف حالتهم الصحية اثر الاصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون مجهولون يطلقون النار على شيخ قبلي في قارة ال عبدالعزيز في شبام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.