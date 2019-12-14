عـــــاجل : فلكي يمني شهير يطلق اقوى تحذير للشعب اليمني ابتداء من اليوم السبت..

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عدن - ياسمين التهامي - الفلكي عدنان الشوافي يعلن عن حاله الطقس الجديده ابتداء من اليوم .. الاتحاد برس -متابعات الطقس للفلكي الشوافي مستجدات طقس اليمن الإسبوع القادم === وانخفاض درجة الحرارة === الفلكي عدنان الشوافي :- بعد أن شهدت اليمن حالة ماطرة على نطاق واسع وتحسن ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى على مدى الإسبوع المنصرم فإن أبرز التوقعات من السبت 14 ديسمبر 2019 لاسبوع قادم، تقل فرص هطول الأمطار على نطاق واسع مع الإشارة إلى نشاط بسيط لبعض الخلايا لهطول متفرق وخفيف على اجزاء بسيطة من المناطق الساحلية والشابورة المائية على اجزاء من المرتفعات الغربية، بينما تشهد معظم مناطق الجمهورية اليمنية إنخفاض تدريجي لدرجات الحرارة الصغرى خصوصا والاحواض الجبلية و الهضاب الداخلية و يكون ذلك ملحوظ من الثلاثاء 17 ديسمبر 2019. التنويهات:- - الاحتماء من انخفاض درجة الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر خصوصا العاملين في الأماكن المكشوفة . - المزارعين ورعاة الماشية إلى أخذ الحيطة و الحذر من انخفاض درجة الحرارة لعدم استبعاد تأثير ذلك على بعض المواضع الزراعية، خصوصاً صنعاء و ذمار وعمران و البيضاء و صعدة وقد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية. - ندعو لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس. جديد "الخليج 365" Advertisements

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