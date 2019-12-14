بتوجيهات التحالف حزام لحج يتولى رسميا تأمين نقطة الرباط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

تولت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، صباح السبت، رسمياً مهام تأمين منفذ الرباط الرئيسي شمال العاصمة عدن، وذلك خلفاً للقوة التي قادتها خلال الفترة الماضية.



جاء ذلك على إثر توجيهات قوات التحالف العربي و قيادة الوية الدعم والاسناد بتولي قوات الحزام الأمني في محافظة لحج بقيادة العميد "جلال الربيعي" مهام تأمين نقطة الرباط.

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و تمت عملية التسليم والإستلام بإشراف من مندوبي دائرة الرقابة والتفتيش، و دائرة الإمداد والتموين بألوية الدعم والإسناد، وبحضور العقيد "حسين السعيدي" أركان قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، النقيب "ثابت العلوي" قائد عمليات قوات الحزام الأمني بالمحافظة، النقيب "عمار الحوشبي" القائد الجديد لنقطة الرباط، فيما حضر عن قيادة نقطة الرباط السابقة النقيب "حيدرة الجنيدي" أركان الكتيبة الثالثة إحتياط.

و أشاد الحضور بالدور اللافت الذي أدته الكتيبة الثالثة إحتياط بقيادة النقيب "خلدون بافخسوس" خلال فترة توليها مهام تأمين نقطة الرباط. مؤكدين ثقتهم بالقائد الخلف للنقطة النقيب "عمار الحوشبي" و بجدارته في تولي وتأدية المهام والمسؤوليات المناطة إليه.