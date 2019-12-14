اللواء الخامس صاعقة يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلن اعلام اللواء الخامس صاعقة ، الجمعة ، عن إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.



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وقال اعلام اللواء ان قوة تابعة للواء الخامس أسقطت طائرة مسيرة للمتمردين تحمل مواد شديدة الانفجار.

وتم إسقاط الطائرة قبل وصولها إلى أهدافها في جبهة مريس شمال محافظة الضالع ، وذلك بالتزامن مع هجوم للمتمردين خلال ساعات الليل على مواقع القوات المشتركة في المنطقة البتار و الفاخر شمال غرب الضالع.

وتشهد جبهة الضالع مؤخرا توتراً عسكرياً متصاعداً بعد ان عمدت ميليشيات الحوثي لشن عديد من الهجمات ومحاولات تسلل بغرض احداث اختراقات في مواقع القوات الجنوبية غير ان الاخيرة تمكنت من كسر هجمات المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.