كاميرت: اليمن يحمل أعلى معدل تركيز في عدد الألغام منذ الحرب العالمية الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

نقل ناطق المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، العميد صادق دويد، عن مسؤول أممي حديثه عن كارثة الألغام الحوثية في اليمن.



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وأشار ناطق المقاومة في تغريدة على تويتر، مساء اليوم السبت، إلى أن الجنرال "باتريك كاميرت" أكد أن اليمن يحمل أعلى معدل تركيز في عد الألغام الموجودة في بلد واحد منذ الحرب العالمية الثانية، قبل ثمانين سنة.

وتابع العميد دويد: "عن الألغام التي زرعتها المسيرة الحوثية للشعب اليمني، ذكر الجنرال باتريك كاميرت إن هناك ما لا يقل عن مليون لغم أرضي في اليمن، وهو أعلى تركيز في دولة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية".

والجنرال كاميرت، الهولندي الجنسية، هو رئيس أول فريق أممي لتنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، تنفيذا لبنود في اتفاق التهدئة المبرم بإشراف الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم السنة الفائتة