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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات استخباراتية تكشف عن تحركات مريبة لمليشيات الحوثي في دمت والمناطق القريبة من جبهة مريس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
خاص_الخليج 365
كشف مصدر ميداني في اللواء "الثاني" مقاومة المرابط في جبهة مريس عن معلومات استخباراتية أشارت لتحركات مريبة لمليشيات الحوثي في دمت والمناطق القريبة من خطوط المواجهات بجبهة مريس نوهت المصادر بأنها لتعزيزات حوثية استقدمتها المليشيات مؤخرا و ذلك حسب إحاطة المصدر .
وأشار المصدر إلى أن معركة الحسم والخلاص من خطر التواجد المسلح لجماعة الحوثي الإنقلابية في مريس حسابات وقت لا أكثر .
وفي سياق متصل فقد أكد مصدر قيادي رفيع المستوى في اللواء "الثاني" مقاومة: ان قوات اللواء المرابطة في جبهة مريس بكامل جهوزيتها واستعدادها القتالي لردع أي محاولة تقدم أو تصعيد حوثية .
وأضاف المصدر أيضا : في الوقت الذي تكشف فيه قواتنا كل تحركات ومخططات العدو بشكل مسبق تبقى قواتنا ولمدة 24 ساعة بجهوزية كاملة لمواجهة أي طارئ .
هذا ويعد اللواء "الثاني" مقاومة واحدا من أبرز الألوية القتالية في جبهة الضالع والذي جرى تأسيسه منذ اندلاع المعارك قبل نحو ثمانية أشهر، وقد أسهم بشكل كبير وفعال وكان له الدور المحوري في تحقيق الإنتصارات الميدانية الكبيرة ضد جحافل المليشيات الحوثية في جبهة مريس والضالع بشكل عام .
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