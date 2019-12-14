نشطاء جنوبيون وعرب يجمعون على أن #الشرعيه_تعيق_اتفاق_الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - أيمن منصور

أجمع نشطاء جنوبيون وعرب على ان أطراف في الشرعية اليمنية تعمل على إعاقة تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي برعاية المملكة العربية السعودية .



وقال الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، في هاشتاج "الشرعيه تعيق اتفاق الرياض" الذي أطلقه نشطاء جنوبيون على تويتر، "أتفهم أن اتفاق السويد بين الشرعيه والمتمردين أن الحوثه عملوا على عدم تنفيذه وهذا كان متوقعا" .

وأضاف "اتفاق الرياض تم برعاية المملكه حفظها الله بين الشرعيه والانتقالي لتوحيد الجهود ضد الحوثه وحقنا للدماء ولتحرير محافظات الشمال" .. متسائلاً "ما هدف من يسعى لعرقلة تنفيذ الاتفاق؟ .

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بدوره الإعلامي، صلاح بن لغبر، "شرعية 7/7 هي عصابة لصوص واتفاق الرياض يمكن ان يؤثر على شغل العصابة ومنظومة الفساد. والحل اقتلاع عصابة 7/7" .

فيما روى الإعلامي وضاح بن عطية أنه زار مركز شرطة في محافظة لحج، وقال "شاهدت المأساة التي يعيشها رجال الأمن تخيلوا ثلاثة أشهر بدون رواتب وأصبح ضباط البحث والجنود الذين يحرسون السجون بدون تغذية" .. مؤكداً أن دفع الرواتب المنقطعة يفترض أن تتم خلال ٧ أيام من توقيع اتفاق الرياض ومر ٣٨ يوم ولم يصرف شي .

فيما قال الأكاديمي، د صدام عبدالله، "منذ دعوة المملكة للحوار ومليشيات الإخوان المسيطرة على الشرعية تحاول جاهدة اعاقة التوصل إلى أي اتفاق وبعد الاتفاق بثت اشاعات تحريضية ضد التحالف وحركت قواها المخترقة للشرعية بعدم تنفيذ أي بند بشكل كامل والانتقائية في التنفيذ رغم تزمين البنود بهدف افشاله" .

أما الناشط الجنوبي حسين القملي فقال "وافقت حكومة تصريف الأعمال مُجبرة على توقيع اتفاق الرياض منعا للوقوع في الحرج أمام التحالف العربي إلا أنها أثبتت خبث نواياها وأنها لن تتوقف عن استهداف الجنوب وأن حزب الإصلاح الإخواني يستكمل مؤامرته الخبيثة التي تستهدف النيل من الجنوب والتحكم في مقدراته" .