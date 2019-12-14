مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين خلال مواجهات مع الجيش في رازح بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قُتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، السبت 14 ديسمبر 2019، إثر مواجهات مع القوات الحكومية، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، (شمالي البلاد).

وبحسب مصادر ميدانية، اندلعت المواجهات أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في «بني معين» و«جبل الاذناب الاستراتيجي» بمديرية رازح. Advertisements وأحبطت قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، محاولة المليشيات في التسلل وأجبرتها على التراجع والفرار. إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى مناطق المواجهات. وأسفرت المواجهات والقصف عن مقتل 18 عنصراً من مليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات قتالية تابعة لها، وفق ما أورده موقع وزارة الدفاع اليمنية

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