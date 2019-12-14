شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : اعلان حالة الطوارئ القصوى داخل الحرس الرئاسي بالإمارات وسط تداول أنباء عن وفاة الشيخ خليفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور حزام الحزام الأكاديمي السعودي المعارض والمختص في الشؤون الدولية والشأن السياسي، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى داخل قطاع الحرس الرئاسي في الإمارات دون الإشارة لسبب ذلك.

ودون “الحزام” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”طوارى الحرس الرئاسي في #الامارات بنسبة ١٠٠٪”

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عــــاجل : اعلان حالة الطوارئ القصوى داخل الحرس الرئاسي بالإمارات وسط تداول أنباء عن وفاة الشيخ خليفة

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وتزامنت هذه التغريدة مع أنباء متداولة غير مؤكدة عن وفاة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، بحسب نشطاء أشاروا لانتشار حملة مفاجئة على تويتر لتمليع ودعم ولي عهد أبوظي محمد بن زايد عبر وسم #شكرا_محمد_بن_زايد

وروجت كتائب الذباب الإماراتي بتويتر فجأة للوسم الداعم لمحمد بن زايد دون مناسبة تذكر، ما عزز الشكوك لدى المتابعين بشأن هذه النباء المتداولة عن وفاة الشيخ خليفة وما ذكره الدكتور الحزام عن رفع حالة الطوارئ القصوى بالحرس الرئاسي الإماراتي.

بينما ذهب آخرون إلى أنه ربما يرجع سبب هذا الترويج المفاجئ والتلميع لابن زايد إلى محاولات داخلية في الإمارات للإطاحة به، من قبل حراك داخل الإمارات الأخرى التي لا ترضى حكمه وتضررت بشكل كبير من سياساته.

طوارى الحرس الرئاسي في #الامارات بنسبة ١٠٠٪ — د. حـزام الحـزام (@hazam_ksa) December 14, 2019 "> د. حـزام الحـزام@hazam_ksa · طوارى الحرس الرئاسي في #الامارات بنسبة ١٠٠٪ — د. حـزام الحـزام (@hazam_ksa) December 14, 2019 طوارى الحرس الرئاسي في #الامارات بنسبة ١٠٠٪ معقول في محاولات لإزاحة مبز سيء الذكر؟ الله أعلم — الجلاد (@kJ6hMM2iuIqNF70) December 14, 2019 "> الجلاد@kJ6hMM2iuIqNF70 معقول في محاولات لإزاحة مبز سيء الذكر؟ الله أعلم ٢ معقول في محاولات لإزاحة مبز سيء الذكر؟ الله أعلم — الجلاد (@kJ6hMM2iuIqNF70) December 14, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات الجلاد الأخرى

هذا ونددت العديد من الحسابات الشهيرة بتويتر عبر الوسم بسياسات شيطان العرب محمد بن زايد التي فرقت الشعوب ومزفت الخليج خدمة لتل أبيب، وجاء على رأس هذه الحسابات حساب “الشاهين” العماني الشهير.

يشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل” المجلس الأعلى للاتحاد ” في الثالث من نوفمبر 2004.

وكان ناشطون لفتوا إلى الوضع الصحي المتأخر لرئيس الإمارات، والذي ظهر جليا في أحدث صور له منذ أشهر وقد بدا عليه التعب الشديد وعدم التركيز لدرجة أنه في الغالب لا يدرك ما يحدث حوله لذلك لم ينشر أي مقاطع مصورة للقاء واكتفوا بالصور.

ويبلغ خليفة آل نهيان من العمر 71 عاما ويشغل منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

ولم يظهر “آل نهيان” إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.

وغادر خليفة الإمارات للمرة الثانية عقب مرضه مطلع عام 2017 في «زيارة خاصة» استمرت مدة أسبوع.