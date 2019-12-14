شكرا لمتابعة خبر عن بعد رحلة علاجية.. تركي آل الشيخ يعود إلى المملكة ويغرد “اه يا هوا وتراب الرياض” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدل واسع يجتاج مواقع وشبكات التواصل بعد قرار عزل الفنان اليمني الشهير أحمد فتحي من منصبه (تفاصيل صادمة) وردنا الان : عبد الباري عطوان يفاجئ الجميع ويكشف اخطر سر مستور للشهيد ياسر عرفات .. هذا هو انذل واحقر وافسد شعب في المنطقة العربية وبالمال تستطيع ان تشتري حتى زوجته وردنا الان:وزارة الدفاع الامريكية تباغت الملك سلمان وولي عهده بقرار عسكري صادم بعد عملية الطالب السعودي على قاعدة فلوريدا والسعودية تفاجئهم بهذا الرد " تفاصيل" الرعب والهلع يسيطر في كل ابناء المحافظات الشمالية المتواجدين على الجنوب بعد هذا القرار المخيف الذي اعلنه المجلس الانتقالي قبل قليل " نص القرار "

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