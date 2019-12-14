شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ..وكالة الانباء السعودية تكشف رسميا عن شيء خطير وصادم صعق السعوديين وابكاهم لكنه جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا ( تفاصيل خطيرة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..وكالة الانباء السعودية تكشف رسميا عن شيء خطير وصادم صعق السعوديين وابكاهم لكنه جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا ( تفاصيل خطيرة )

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