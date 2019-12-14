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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الفاضج الذي هز السعودية من اقصاها الى اقصاها بعد قيام هذه السعودية الحسناء بعمل فاضح ومرحم شرعا مع هذا التاجر ( فيديو فاضح فعلا)

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