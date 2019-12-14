المقاومة الوطنية تسلم أحد مباني المعهد الوطني لمحافظ الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

سلمت المقاومة الوطنية اليوم لمحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر أحد مباني المعهد المهني التابع لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمديرية الخوخة .



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وخلال عملية التسليم التي تمت بحضور مدير أمن محافظة الحديدة العميد نجيب ورق وأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي ثمن المحافظ هذه الخطوة التي قامت بها المقاومة الوطنية بهدف إعادة تأهيل تلك المؤسسات لتقوم بدورها في خدمة أبناء المحافظة بشكل عام والمديرية على وجه الخصوص.

وأشار المحافظ الى ان السلطة المحلية ستعمل على إعادة تأهيل المبنى وترميمه.