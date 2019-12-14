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بتمويل سعودي .. وصول معدات تكييف مركزية بقيمة 29 مليون دولار لمستشفى عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

بتمويل سعودي .. وصول معدات تكييف مركزية بقيمة 29 مليون دولار لمستشفى عدن

متابعات_الخليج 365

وصلت اليوم السبت، إلى مستشفى عدن العام، معدات تكييف مركزية بقيمة 29 مليون دولار قادمة من منفذ شحن باشراف من البرنامج السعودي لاعادة الاعمار والتي تاتي بمتابعة متواصلة من قبل سعادة السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر.

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وقال مدير المشروع عصام حيدرة في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام ان تكلفة اعادة اعمار المستشفى 43 مليون و500 الف دولار على حساب الصندوق السعودي للتنمية وذلك ضمن الاعمال التي يقوم بها الصندوق في اليمن .. مشيراً إلى أنه سيتم تسليم تركيب المكيفات المركزية خلال شهر ابريل من العام2020م حسب الاتفاق مع الشركة المنفذة لتركيب المعدات.

 

ولفت عصام ان وصول هذه المعدات ياتي باشراف من سعادة سفير بلاد الحرمين الشريفين لدى اليمن الشيخ محمد ال جابر والذي يتولى المتابعة اولا بأول حول استكمال مشروع مستشفى عدن وانشاء مركز القلب الذي سيخفف كثير من معاناة المواطن.

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