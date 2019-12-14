نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالانتقالي يهاجم رئيس الوزراء.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

شن نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الإنتقالي الجنوبي منصور صالح هجوماً حاداً على رئيس الوزراء معين عبدالملك وحكومته العائدون مؤخراً الى العاصمة عدن .



وقال منصور في منشور له على “فيسبوك“ : "ليغادر معين.. جاء قبول المجلس الانتقالي الجنوبي بعودة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ، الى عدن ،انطلاقاً من التزامه ببنود اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي ، على أن لاتتجاوز مدة بقائها الثلاثين يوماً لتحل محلها حكومة جديدة يتم التوافق عليها من طرفي الاتفاق وبرعاية التحالف".

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وتابع قائلا : "وفي حين تعامل المجلس بمسؤولية ومصداقية مع الاتفاق واصلت سلطة المنفى فاقدة المشروعية الشعبية والأخلاقية اتباع ما اعتادت عليه من أساليب الكذب ،والتحايل ،والهروب، من التزاماتها التي وقعت عليها".

وأضاف منصور : "ورغم تغاضي المجلس عن المخالفات المرتبطة بعودة رئيس الحكومة ليتحول إلى عودة عدد غير قليل من الوزراء عن طريق "التهريب" بالمخالفة للاتفاق ، إلاّ ان هذه الشرعية فهمت هذا التغاضي نجاحاً لسلوكها الفهلوي ، واعتقدت بأنها ستنجح في اطالة عمر هذه الحكومة ، عبر المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة في مدتها المنصوص عليها بالاتفاق والتي لا تتجاوز ثلاثين يوماً".

وأوضح : "لذلك فإنه وطالما تم تجاوز كل ما اتفق عليه واتاح فرصة عودة معين وبعض وزرائه وتجاوز هذه الحكومة مشروعيتها الممنوحة لها وفشلها في تنفيذ الشروط التي التزمت بها للسماح بعودتها وفق هذا الاتفاق فإنها ومنذ الخامس من ديسمبر ، لم تعد تمتلك أي مشروعية وان رحيلها الفوري من أرض الجنوب بات أمراً ملحاً وغير قابل للمماطلة".

وأختتم "منصور صالح" منشوره بالقول : "وحتى لا تتواصل معاناة المواطن ويستمر الفراغ الدستوري في البلد و الذي تسببت به سلطة المنفى بسبب حرصها على إفشال الاتفاق ، فإن الأشقاء في التحالف العربي مطالبين بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة جديدة في المحافظات المحررة ، بمعزل عن الطرف الآخر ، تتولى توفير الخدمات الأساسية للمواطن الذي سحقه فساد ماتسمى بالشرعية ، سيما وان المجلس بات يكتسب مشروعيته السياسية بموجب هذا الاتفاق الذي باركه العالم أجمع ورفضته السلطة عديمة الشرعية".