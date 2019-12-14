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اختتام تدريب ضباط أمن على التعامل مع الأحداث وفقا للقانون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

اختتام تدريب ضباط أمن على التعامل مع الأحداث وفقا للقانون

الخليج 365 - متابعات

اختتمت اليوم بالعاصمة عدن الدورة التدريبية لبناء قدرات ضباط الشرطة في كيفية التعامل مع الأحداث وفق القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.

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وهدفت الدورة التي نظمتها وزارة العدل بدعم من منظمة اليونيسيف على مدى ثلاثة أيام إلى اكساب 30 متدربا من أقسام الشرط ورجال الضبط القضائي بعدن، معارف في القوانين والخطوات الاجرائية الصحيحة للتعامل مع الأطفال الذين هم في مساس مع القانون وتحقيق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال .

 

وفي ختام الدورة أكد وكيل وزارة العدل عبدالكريم باعباد، أهمية الدورة في تعريف المشاركين بكيفية التحقيق مع الأطفال بالطرق الصحيحة والقانونية، داعيا المشاركين إلى عكس ماتلقوه في الدورة على أرض الواقع.

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