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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلقة نقاش بسيئون حول القرار الاممي 2250 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
نظمت مؤسسة افاق للتنمية بالتعاون مع منظمة شاهد للحقوق والحريات اليوم بسيئون حلقة نقاش حول القرار الاممي " 2250 " تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان .
و استعرض بالبرنامج الذي شارك فيه ٢٠ شابا بمديرية سيئون رئيس منظمة "شاهد" عبدالله بن شهاب وعمر العيجم، مفهوم السلام والتعريف بالقرار الاممي 2250 و مناقشة اليات وانشطة وبرامج تخدم القرار واقامة ورشة عمل حول دور الشباب المتطوع في بناء السلم المجتمعي .
و في افتتاح البرنامج اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة افاق ايمن بن عبيدالله أن البرنامج الذي يهدف الى التعريف بالقرار الاممي وكيفية المشاركة في المساهمة في حملة المناصرة والدفع بالشباب إلى صنع القرار .
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