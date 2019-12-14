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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الأوقاف بساحل حضرموت يتفقد التجهيزات النهائية لمقبرة امبيخة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
قام المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ احمد علي السعدي بنزول ميداني لمقبرة امبيخة الثانية والجديدة كليا للإطلاع على آخر التجهيزات النهائية وتفقد استكمال الأعمال الإنشائية والتي تم البدء فيها منذ افتتاحها في شهر شوال/ يوليو من هذا العام
وخلال النزول تم تسليم المقبرة لمكتب الأوقاف رسميا من قبل المقاول المنفذ ومن الجهة التي دعمت وساهمت بتمكين إلارض أولا وتفضله بالتكفل بتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية منذ بدايتها وحتى استكمالها..
الجدير بالذكر ان ارض المقبرة الجديدة تقع على مساحة كبيرة تم تخطيط وتوزيع ارضيتها الى مربعات مدافن ووضع لها معالم واضحة وزعت بشكل جيد ومتناسق يفصل بينها ممرات ( طرق) وسيعة للمشاة للحد من التزاحم والسير فوق قبور الموتى وتسمح هذه الممرات بدخول مركبات الجنائز إليها بصورة مريحة وغرفة للحراسة وغرفة لعمل خلطة القوالب بالإضافة لصالة عزاء واسعة ومسقوفة واعمدة كشافات للانارة الليلية .
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