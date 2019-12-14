شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر بعد انتقادها لـ”هند القحطاني” .. شاهد “بدور البراهيم” تظهر بدون حجاب وتثير ضجة بتصنعها الدلع! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت “بدور البراهيم” مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، ظهرت فيه لأول مرة مع شقيقها سعد، وهي تتحدث بدلال وطريقة غير معتادة منها.

ووفقًا لمطقع الفيديو، أخذت “بدور” في البداية تحيي متابعيها ثم أعلنت عن سعادتها لوجودها مع أهلها وأحبابها وأشقائها في السعودية، ثم طرحت سؤالاً: “في أحلى من كده؟”.

وحرصت بدور على تحية شقيقها سعد، الذي حياها بدوره مؤكداً على أنها أصبحت مثيرة للجدل هذه الأيام، لترد عليه سريعاً بحماس: “طبعاً…إذا عيال البراهيم ما يثيرون الجدل من يثير”.

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وتفاعل الجمهور بشدة مع فيديو بدور البراهيم فانهالت التساؤلات التي تسأل أين حجابها؟ بينما أبدى آخرون ذهولهم من طريقتها في الحديث ومحاولتها لحديث بدلال بطريقة غير معتادة منها من قبل.

وكانت بدور البراهيم دخلت في تراشق مع هند القحطاني مشهور سناب شات، بعد أن أطلت في فيديو تحاول فيه نصح الأخيرة بالتوقف عن إثارة الجدل بنشر فيديوهات رقص قائلة لها: “أنا بطلع شعري وأنا بكامل زينتي، كل ليلة أبكي وأقول يارب اهديني، لكن انتي تبالغين في تصرفاتك وتتحدين وتصارعين نفسك، لو كل واحدة فينا صدمت ومرت بخيبات أمل وطلاق مثلك، يعني كلنا في الهوا سوا، ممكن نرتكب الخطأ لكن ماحد يشوفها وبيننا وبين نفسنا لأننا نعالج نفسنا، واتمنى تجلسي جلسة مصالحة مع نفسك، والله العظيم حالك معور قلبي”.

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