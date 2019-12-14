الجعدي يطالب التحالف بموقف واضح من تحركات الإصلاح في شبوة والمحفد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

طالب عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، التحالف العربي بموقف واضح من تحركات حزب الإصلاح في المحفد بأبين وشبوة .



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وقال في تغريدة له بتويتر، "نرفض العمليات القذرة التي تقوم بها مليشيات حزب الإصلاح الإخونجي في شبوة والمحفد من إنتشار مسلح وخلق القلاقل وبناء معسكرات تدريب للتطرف والإرهاب" .

وأضاف "على التحالف تحديد موقف واضح إزاء هذه الأدوات التي تجرنا جرا الى المواجهة بغية تحقيق مخططها اللئيم في عرقلة وإفشال إتفاق الرياض" .