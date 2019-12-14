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ترحيل سياسي مناوئ للتحالف العربي من سويسرا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

ترحيل سياسي مناوئ للتحالف العربي من سويسرا

متابعات_الخليج 365

كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، عن ترحيل السلطات السويسرية للسياسي اليمني، ياسر يماني المعروف بنشاطه العدائي للتحالف العربي .

 

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وقال شطارة في تغريدة له أن سويسرا رفضت ان يقوم يماني باي حملات عدائية من على اراضيها .

 

وجاء في تدوينة شطارة، "ترحيل من سويسرا وليس خيارك .. سويسرا المحايدة لن تكون مركزا لانطلاق سموم الكراهية والحقد والتحريض على العنف الذي تشنه على دول ذات سيادة" .

 

وأضاف "قانون اللجوء واضح انك هارب من نظام في اليمن وتتعامل معه بعد لجوئك ، هذه الأكاذيب لن تنطلي على السويسريين ، ولهذا دفعت ثمن كذبك بطلب لجوء لا تستحقه" .

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