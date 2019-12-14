مليشيا الحوثي تخفي ضابط ارتباط بالساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أخفت مليشيا الحوثي اليوم السبت، ضابط ارتباط بعد تأكيده لبلاغ تلقته عمليات الرقابة الأممية بشأن استهداف المليشيات نقطة الارتباط الخامسة أمس.

Advertisements واستبدلت المليشيات الحوثي ضابط الارتباط بآخر بعدما أخفته تماماً، جراء قيامه بفضح استهدافها لجندي يعمل في إمداد ضباط الإرتباط بالنقطة الخامسة عند مبنى سيتي ماكس. وتعمل مليشيا الحوثي بشكل دائم على محاولة التغطية على خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في مدينة الحديدة.

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