مكتب الثقافة يعزي بوفاة الفنان الحضرمي حسن سوّاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا نعى مكتب الثقافة بساحل حضرموت الفنان حسن عبدالله محمد سوّاد عازف الناي المعروف الذي وافاه الأجل بمدينة الشحر بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الفني.

Advertisements ويعد سوّاد واحدا من الرواد الأوئل الذين عرفتهم حضرموت في منتصف القرن الماضي واثروا الحياة الفنية والإبداعية بما قدموه من فن أصيل في تلك الحقبة الزمنية. وضمن خطة مكتب وزارة الثقافة بالساحل للعام 2019م فقد كرّمت الفنان حسن سوّاد مع نخبة من الفنانين في حفل خطابي وفني اقيم بديوان المحافظة مساء الخميس. وأعرب مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت، عن أحر التعازي وعظيم المواساة الى أسرة الفقيد سوّاد ومحبيه وكل منتسبي الوسط الفني بحضرموت سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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