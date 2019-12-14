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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاتب سياسي: لن يتوقف الإخوان عن درء هزائمهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات خاصة
أكد المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية ستستمر في تفريغ شحنات هزائمهم وذلك بعد استهدافهم لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وكتب مسهور في تغريدة عبر "تويتر": "استهدفوا محمد بن سلمان وفشلوا، واستهدفوا محمد بن زايد وفشلوا، واستهدفوا السيسي وفشلوا، وسيستمرون في تفريغ شحنات هزائمهم فالفاشلون سيرمون بالحجارة الناجحون الذين عليهم فقط مواصلة السير لتحقيق غايات أوطانهم وتنمية شعوبهم".
وكانت أبواق جماعة الإخوان باليمن قامت بنشر الأكاذيب والشائعات حول دول التحالف العربي وقيادات السعودية والإمارات مؤخرًا.
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