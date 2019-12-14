تقرير يكشف أرقاماً صادمة عن انتهاكات الحوثيين منذ انقلابهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

كشف تقرير حقوقي عن أرقام صادمة بشأن انتهاكات الحوثيين منذ انقلابهم.



وقال تقرير حقوقي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت 98 ألفاً و628 انتهاكاً ضد المدنيين، في 18 محافظة يمنية، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014، وحتى 30 أكتوبر 2019.

وأفادت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بأن فريقها الميداني رصد 40 ألفاً و222 حالة قتل، طالت المدنيين اليمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة، و974 طفلاً.

كما وثق التقرير مقتل 646 مدنياً، جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلاً و157 امرأة. كما وثّق 33 ألفاً و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينها 2467 امرأة، و1780 طفلاً.

في سياق آخر، أشار التقرير إلى بلوغ عدد المختطفين والمختفين قسراً من المدنيين، لدى مسلحي جماعة الحوثي، نحو 12 ألفاً و636 مختطفاً ومخفياً في 20 محافظة يمنية، بينهم سياسيون وأكاديميون وناشطون وتربويون وأطباء. وأوضح أن من بين المختطفين 222 طفلاً و52 امرأة و7 أجانب.

وبحسب التقرير، فقد سجلت فرق الرصد التابعة للشبكة نحو 2537 حالة إخفاء قسري لمواطنين، بينهم 231 امرأة و158 طفلاً.

Advertisements

كما رصدت 719 حالة تعذيب في سجون الحوثيين، و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و19 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

وشملت الانتهاكات الحوثية، التي تطرق إليها التقرير، كل الممتلكات العامة والخاصة، كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل والمساجد ودور العبادة ومقار الأحزاب السياسية وإحراق منازل وقصف عشوائي متعمد، والتمترس في الملاعب والأندية الرياضية والمواقع الأثرية السياحية، ونهب المعسكرات واحتلال المقار الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين، واتخاذها مواقع عسكرية.

وأشارت الشبكة، في تقريرها، إلى رصد 27 ألفاً و744 حالة انتهاك، طالت المواقع المدنية ومؤسسات أهلية ومحال تجارية ومزارع ومركبات خاصة بالمواطنين، ونهب المقتنيات.

ولفتت إلى أن الانتهاكات شملت تفجير 386 منزلاً بمادة «تي إن تي»، ونهب 519 مركبة، إضافةً إلى 535 حالة انتهاك طالت مزارع المواطنين، و928 حالة نهب مقتنيات.

كما رصد الفريق 5475 حالة انتهاك طالت الممتلكات العامة، و1692 حالة تضرر وإغلاق للمرافق التعليمية، و1245 حالة تضرر وإغلاق للمرافق الصحية، و1342 حالة نهب واستيلاء على المقار الحكومية، و110 حالات تضرر معالم أثرية.

وأكد التقرير أنه تم رصد 954 حالة انتهاك طالت دور العبادة، و132 حالة تفجير جسور عامة، وإغلاق تسع قنوات إعلامية، ونهب وإغلاق تسع صحف إخبارية. كما قامت الميليشيات الحوثية بحجب 120 موقعاً إلكترونياً، وقمع 60 وقفة احتجاجية، إضافة إلى إغلاق 18 منظمة حقوقية، وإغلاق ثماني إذاعات مسموعة.