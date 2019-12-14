شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدولار يكسر حاجز 600 ريال.. تعرف على آخر الأسعار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لهذا اليوم السبت، وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 157 الدولار : 600 Advertisements الدرهم : 159 اسعار البيع السعودي: 158 الدولار : 601 الدرهم : 160 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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