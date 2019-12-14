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تشييع جثمان الحارثي بعد العثور عليه مقتولا في إحدى الشقق بالقاهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

تشييع جثمان الحارثي بعد العثور عليه مقتولا في إحدى الشقق بالقاهرة

الخليج 365 - متابعات

أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام صلاة الميت على جثمان المواطن السعودي راجح الحارثي، الذي عثر عليه مقـتولاً في شقة بالعاصمة المصرية القاهرة.

 

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وكانت جموع غفيرة قد أدت صلاة الجنازة على جثمان الحارثي بعد صلاة فجر اليوم، حيث تم دفنه بإحدى مقابر مكة المكرّمة، وذلك بعد وصول جثمانه عبر مطار جدة مساء أمس.

 

يذكر أن المواطن راجح الحارثي كان في مصر لإجراء عملية زراعة أسنان، حيث اقتحم شخصان شقته واعتديا عليه بتسديد عدة طعنات له فارق على إثرها الحياة.

 

وأفادت سفارة المملكة في القاھرة أمس (الجمعة) بأن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على الشخصین المتورطین في الجريمة.

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